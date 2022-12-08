Слуцкий: Бута пригласят на заседание комитета ГД по международным делам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что освобожденного из американского заключения предпринимателя Виктора Бута пригласят на заседание комитета Госдумы по международным делам. В своем Telegram-канале лидер либерал-демократической партии написал, что россиянин мужественно перенес пытки и испытания в тюрьме США. Слуцкий подчеркнул, что он с нетерпением ждет встречи с Бутом.

Виктор мужественно и стойко перенес все испытания и беспрецедентное давление в американских застенках. С нетерпением ждем его возвращения. Обязательно и в самое ближайшее пригласим (Бута. — NEWS.ru) в Госдуму на специальное заседание комитета по международным делам и фракции ЛДПР. Своих не бросаем, — написал Слуцкий.

В пресс-службе партии отметили, что если после возвращения в Россию Бут выразит желание вступить в ЛДПР, его заявка будет рассмотрена «с вниманием».

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Белого. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

8 декабря, после длительных переговоров США и России предпринимателя Бута обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, которая была арестована по статье о наркотиках. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.