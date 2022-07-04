Слова Кулебы о крупных дотациях ЕС для Украины сочли «картинной истерикой» Депутат Белик: марионеточный киевский режим пытается потуже набить карманы на фоне краха в стране

Фото: Marcus Brandt/ТАСС

Дмитрий Кулеба

Одними из ключевых характеристик «марионеточного киевского режима» являются просьбы, требования и картинные истерики, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий подчеркнул, что руководство Украины «на фоне краха и кризиса в стране» пытается «потуже набить карманы». Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшем Киев брать пример с Польши — требовать от ЕС дотации.

Он добавил, что перспектива вступления в ЕС представляется Киеву «яркой и радостной, потому что в качестве страны-иждивенца Украина может требовать дотации».

Просить, требовать, брать, прибегать к картинным истерикам — одни из ключевых характеристик, которыми в своей политике руководствуется марионеточный киевский режим. Власти Украины пользуются ситуацией, которая позволяет на фоне краха и кризиса в стране потуже набить карманы. А перспектива вступления страны в ЕС предстает для них яркой и радостной, потому что в качестве страны-иждивенца Украина может требовать дотации, которые, опять же, будут оседать непонятно в чьих карманах, — рассказал Белик.

Собеседник отметил, что Киев напрасно рассчитывает на «щедрость» Евросоюза. По его словам, вопрос дотаций уже сейчас вызывает разногласия среди стран-доноров ЕС, так как стран-иждивенцев и хватает, и «Польша занимает среди них лидирующую позицию».

Что же касается Украины, то статус кандидата в ЕС — это еще не гарантия вступления, так что глава МИД Украины напрасно заглядывает так далеко, не учитывая, что в принципе может произойти с суверенитетом Украины, — подытожил Белик.

По мнению Кулебы, Украина — достаточно большая страна и средств ей придется просить много. При вступлении в ЕС, по его плану, официальный Киев будет действовать заодно с Варшавой, чтобы европейское общество начало реформироваться в необходимом обеим странам направлении. По его словам, весь ЕС должен обязательно пройти через некоторые изменения и Украина будет вступать уже в обновленную организацию.

Ранее Кулеба заявил, что Киев не пересматривал планы по вступлению в НАТО. В интервью дипломат подчеркнул, что вопрос членства Украины в военно-политическом блоке прописан на законодательном уровне. Кулеба также добавил, что структура Альянса является самым эффективным механизмом безопасности в Европе.