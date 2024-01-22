Штаб Путина сдал в ЦИК 95 коробок с подписями в его поддержку на выборах

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах, сообщает РИА Новости. Представители штаба принесли в ЦИК 95 коробок с подписями.

Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представлены в Центризбирком. По закону самовыдвиженцам необходимо предоставить в ЦИК не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей.

Ранее сообщалось, что в избирательный штаб действующего лидера, кандидата в президенты России Владимира Путина поступило свыше 12 тысяч обращений от граждан. Как рассказал сопредседатель его штаба народный артист РФ Владимир Машков, предложения и пожелания поступают со всей страны. Штаб Путина начал работу с 9 января.

Другой сопредседатель штаба, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, также отметила, что большинство россиян, приходящих в приемную, не жалуются, а выражают поддержку. Кроме того, отметила она, поступает много идей о том, как улучшить жизнь.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что при желании в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства можно собрать гораздо больше имеющихся на данный момент 2,5 млн подписей. Он добавил, что уровень поддержки Путина в обществе трудно преувеличить.