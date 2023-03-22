Шойгу рассказал, когда завершится модернизация системы ПРО Москвы Шойгу: модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится в этом году

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Сергей Шойгу

Модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится в 2023 году, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он добавил, что оснащение ВКС перспективными системами ПВО и ПРО является одной из главных задач, передает РИА Новости.

Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны. В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы, — сказал Шойгу.

Ранее экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев заявил, что идея о размещении систем противовоздушной обороны на крышах домов в Москве появилась еще в 2008 году. По его словам, тогда на это не хватало денег.

Он подчеркнул, что сейчас появилась острая необходимость в размещении ПВО, поэтому средства и нашлись, однако потребность существовала давно. Минобороны пока не комментировало информацию о размещении ЗРК в Москве.