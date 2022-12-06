Шойгу назвал перешедшие под контроль России территории в Донбассе Шойгу: под контроль ВС России перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Вооруженные силы России за последнее время взяли под контроль несколько населенных пунктов Донбасса, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, что речь идет о Майорске, Павловке, Опытном, Андреевке, Белогоровке Южной и Курдюмовке.

Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка, — сказал Шойгу.

Говоря о Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях, глава Минобороны указал на то, что киевской армии был нанесен значительный урон. Шойгу отметил, что Вооруженные силы Украины понесли на этих направлениях потери в живой силе и технике.

Глава Минобороны подчеркнул, что российские ВС наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам. По словам Шойгу, это делается «для сокрушения военного потенциала Украины».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее завил, что на конец 2022 года перед Россией стоит несколько приоритетных задач на Украине. Главная из них — разрушение киевского государства. Именно для этого, отметил Матвийчук, ВС РФ стали наносить массированные удары по украинской энергетике и системам государственного жизнеобеспечения. Эксперт добавил, что возможно повторение броска ВС РФ на Киев.