Шойгу поручил ВС нарастить работу для исключения ударов Киева по населению

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил военным нарастить работу для исключения ударов Киева по населению и гражданской инфраструктуре, сообщает пресс-служба военного ведомства. Аналогичные поручения политик дал относительно Донбасса.

Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности для киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Минобороны проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи спецоперации на Украине, и заслушал доклады командующих и военачальников о действиях противника.

Также Шойгу Шойгу медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса из установок HIMARS. По ее словам, Вашингтон также отдал приказ стрелять по гражданскому населению и поручил американским инструкторам помогать солдатам ВСУ.