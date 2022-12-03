Шойгу и Хренин договорились об изменениях в региональной безопасности Шойгу и Хренин подписали протокол об изменениях в соглашении о региональной безопасности

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо)

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол об изменениях в соглашении о региональной безопасности, передает БелТА. В ходе встречи с белорусским коллегой глава Минобороны РФ напомнил, что в настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей двух стран, назначенных в состав региональной группировки войск.

Подписание документа состоялось в рамках визита Шойгу в Минск. На переговорах министры обороны России и Белоруссии обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества.

Шойгу подчеркнул, что Белоруссия остается надежным партнером России «в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин ранее договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.

Глава Минобороны Белоруссии также заявлял, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.