Северный флот РФ начал противолодочные учения в Баренцевом море

Фото: Министерство обороны РФ

Северный флот РФ начал противолодочные учения в Баренцевом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что во время маневров военные отработают тактику поиска иностранных подлодок. В учениях примут участие 20 кораблей и судов обеспечения, в частности тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Горшков», а также атомные и дизельные подлодки.

В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год, — передает агентство.

Ранее днем морские пехотинцы ВС РФ провели учения со стрельбой под Калининградом, сообщила пресс-служба Балтийского флота РФ. В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц техники.

10 июня в Тихом океане завершились очередные учения группировки сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Военные отрабатывали практические действия, в целом совершено более 300 боевых упражнений, сообщили в Минобороны РФ.