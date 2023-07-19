Финляндии пригрозили ответными мерами на закрытие генконсульства РФ Сенатор Карасин пообещал не оставить без ответа закрытие генконсульства РФ в Турку

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Решение властей Финляндии закрыть генконсульство России в Турку не останется без ответа, заявил NEWS.ru глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Он подчеркнул, что отношения между двумя государствами ухудшились после вхождения Финляндии в НАТО. Сенатор отметил, что Москва рассчитывала на сдержанность со стороны Хельсинки, однако вместо этого ситуация накалилась.

Без ответа это решение Финляндии не останется. Я воспринимаю эту новость с чувством разочарования, ведь многие десятилетия наши страны поддерживали активные, спокойные отношения, это явная эскалация. Финляндия стала членом НАТО, это военно-политический блок, который наращивает обороты в стиле холодной войны. Однако мы рассчитывали на сдержанность, которой теперь не видим, — уточнил Карасин.

Ранее власти Финляндии решили отозвать с 1 октября разрешение на работу генконсульства России в городе Турку. Канцелярия главы государства пояснила, что это является ответом на закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

В начале июля МИД России сообщил об отзыве согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Дипмиссия должна прекратить свою работу с 1 октября. В ведомстве пояснили, что это является ответом на «конфронтационные действия Хельсинки» после объявления об ужесточении режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране.