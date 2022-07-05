Сенатор пригрозил зеркальным ответом России на санкции Японии Сенатор Абрамов пригрозил зеркальным ответом России на санкции Японии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции в отношении Токио и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов. Он подчеркнул, что Япония закупала у России много природных ресурсов, которых у нее самой нет.

Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас, — сказал политик.

Ранее стало известно, что правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из России, а также запрет на предоставление в России услуг по бухгалтерскому учёту, аудиту, консалтингу и трастовых услуг. Запрет начнёт действовать с 5 сентября.

Также расширен «японский» список персональных санкций, куда внесены еще 90 физических и юридических лиц. В их числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова, супруга совладельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина Мордашова и глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.