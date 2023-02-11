СБУ предъявила обвинения Бастрыкину СБУ заочно предъявила обвинения Бастрыкину по двум статьям

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Александр Бастрыкин

СБУ заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по двум статьям. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины о преднамеренных действиях, совершенных с целью изменения границ территории страны, а также по статье об «оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии Российской федерации против Украины».

В ходе следственных действий СБУ собрала масштабную доказательную базу на главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, — говорится в сообщении ведомства.

В январе стало известно, что СБУ заочно предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Решение было принято из-за того, что глава регулятора запретила в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях использование гривны.