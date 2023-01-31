«Русский — значит трезвый»: Милонов призвал отказаться от водки Депутат Милонов призвал пропагандировать трезвость на государственном уровне

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Россия должна отказаться от водки как национального символа и начать пропагандировать трезвость на уровне государства, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии для «Слово и Дело». Он предложил распространить лозунг «Русский — значит трезвый» и сделать его новой государственной идеологией.

У нас повсеместно идет пропаганда таких тезисов: «русская водка — это национальный напиток». Какого черта это национальный напиток? Водка — это яд. Я считаю, что на государственном уровне нужно пропагандировать трезвость и лозунг «Русский — значит трезвый», — заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что государству продажа алкоголя не выгодна, так как прибыль от его распространения съедается расходами на последствия его употребления в виде снижения производительности труда и рождаемости, а также роста преступности. При этом он выступил против запретительных мер и сухого закона, потому что разумные ограничения в итоге оказывались результативнее и стимулировали людей потреблять меньше спиртного. Также парламентарий добавил, что из-за водки Россия ежегодно теряет целую армию, ведь, уточнил он, по связанным с алкоголем причинам умирает миллион человек в год.

Водка убивает больше, чем натовские снаряды. Водка нас разрушает, уничтожает морально и физически. От водки мы ежегодно теряем целую армию. Миллион человек по тем или иным причинам, связанных с алкоголем, умирают в нашей стране. Миллион — в абортах, миллион — от водки, — подчеркнул Милонов.

Нарколог Тимур Магомедов ранее рассказал, что введение сухого закона в России не приведет к повышению уровня жизни людей в стране, так как он создаст дополнительные опасности для россиян. По его словам, люди в условиях запрета станут обращать внимание на различные суррогаты и самогон, употребление которых может представлять угрозу здоровью и жизни. Эксперт подчеркнул — запретный плод сладок, а радикальные ограничения в распространении алкоголя в конечном итоге не сказываются на количестве зависимых от него людей.