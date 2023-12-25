«Россияне против содомских случек»: Милонов о запрете наготы на публике Милонов призвал учесть мнение россиян после отказа проекту о запрете наготы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Большинство россиян выступают против «содомских случек» и это мнение нужно учитывать, заявил РИА Новости депутат Виталий Милонов. Так он отреагировал на отрицательное решение правительства по его законопроекту о штрафах за появление на публике в обнаженном виде.

Считаю, что мнение большинства россиян должно быть учтено сейчас. Большинство жителей России категорически против «содомских случек» <...>, которым мы были свидетелями. Ходить голым по улицам — неприлично. Уж не знаю, какие есть иные аргументы, но большинство жителей нашей страны считают именно так, — отметил Милонов.

Ранее депутат подготовил законопроект, согласно которому предлагалось внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Милонов предложил ввести ответственность за появление обнаженным в общественных местах: штраф от 500 до 1000 рублей или 15 суток ареста. Однако правительство отклонило идею.

До этого Милонов высказал мнение, что вечеринка с полуобнаженными звездами шоу-бизнеса, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, напоминает стадо обезьян, ограбившее магазины ювелирных изделий и нижнего белья. По его мнению, это мероприятие является мерзким, гадким и худшим проявлением того, что может быть, учитывая стоящие перед Россией вызовы.

Депутат выразил благодарность настоящим звездам шоу-бизнеса, которые, по его словам, не стали разменивать свою совесть на бездарную и безвкусную помойку. А Ивлеевой Милонов посоветовал «годик посидеть без всяких передач и подумать над своим поведением».