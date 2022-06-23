Россия заявила о «точке замерзания» в отношениях с Хорватией и Словенией Представитель МИД России заявил о «точке замерзания» в отношениях с Хорватией и Словенией

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Хорватия и Словения подвели отношения с Россией к «точке замерзания», заявил в интервью ТАСС директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. По его словам, нынешняя враждебная позиция этих стран по отношению к России сопровождается военной помощью Киеву и высылкой сотрудников российских посольств. Между тем Москва всегда видела в Хорватии и Словении «добрых партнеров».

Инициировать восстановление отношений должны те, кто подвел их к точке замерзания. Разумеется, поворот станет возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл, — сказал Пилипсон.

11 апреля Хорватия объявила о высылке 18 дипломатов РФ и шести сотрудников посольства в Загребе. Российскому послу Андрею Нестеренко была вручена соответствующая нота. При этом власти страны отказались организовать вывозной рейс для объявленных персонами нон грата российских сотрудников дипмиссии и членов их семей.

Также сообщалось, что МИД России вызвал временного поверенного в делах Словении в России и потребовал в десятидневный срок сократить на четыре человека персонал посольства в Москве. Таким образом Москва ответила на недружественные действия Любляны по сокращению состава посольства России, на безосновательные попытки обвинить Россию в военных преступлениях на Украине, а также на оказание Словенией помощи киевскому режиму.