Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

Фото: Manuel Elias/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. По его словам, Москва потребовала провести заседание 12 сентября.

Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее, — написал Полянский.

Издание Forbes ранее отмечало, что украинской армии не удается вовремя и качественно ремонтировать западную технику. ВСУ нуждаются в огромных партиях запчастей, чтобы самостоятельно чинить боевые машины. Другой проблемой является то, что машины, которые должны вытаскивать поврежденную технику с поля боя, становятся целями для российской армии. В результате подбитые западные танки и бронетранспортеры остаются без эвакуации и ремонта.

Американский журналист Джон Пол Рэтбон считает, что малоквалифицированные кадры ВСУ также послужили одной из причин медленного и провального контрнаступления Украины. По его словам, большая часть военнослужащих не умела обращаться с западной техникой.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.