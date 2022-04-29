Россия внесла в чёрный список граждан Исландии, Норвегии и Гренландии

Министерство иностранных дел РФ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия внесла в чёрный список ряд парламентариев, членов правительства, представителей деловых и академических кругов и СМИ Исландии, Норвегии и Гренландии, говорится в сообщении на сайте МИД. Представителям этих стран, присоединившимся к санкциям Евросоюза против Москвы, запрещен въезд на территорию РФ.

Приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трёх представителей Гренландии и трёх представителей Фарерских островов. Указанным лицам <...> запрещён въезд на территорию нашей страны, — говорится в заявлении.

В чёрный список также попали некоторые общественные деятели, которые занимают активную антироссийскую позицию и участвуют «в формировании и проведении политики, направленной против РФ».

Ранее Россия запретила въезд на территорию страны премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Также в «стоп-лист» попала глава канадского МИД Мелани Джоли, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Помимо этого, в перечень попал 61 гражданин Канады, включая государственных чиновников, отставных военных и представителей ведущих СМИ.