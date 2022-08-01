Россия внесла в черный список британских политиков и журналистов Россия внесла в черный список британских политиков и журналистов, включая экс-премьера Кэмерона

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Дэвид Кэмерон

Россия расширила санкции в отношении Великобритании. В черный список попали бывший глава правительства страны Дэвид Кэмерон и еще 38 политиков, бизнесменов и представителей СМИ, сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что расширение санкций является ответом на действия Лондона по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о России и поддержке киевского режима.

Наряду с Кэмероном в санкционный список попали ряд членов палаты лордов и палаты общин, депутаты шотландского парламента, глава отдела экономической безопасности Минобороны Великобритании Хою Уолтерс, министр финансов Шотландии Кейт Форбс, глава Британо-украинской торговой палаты Бейт Томс, пресс-секретарь МИД Соединенного королевства Хелен Бауэр-Истон, основатель компании Royal Consulting Клайв Роудс, а также сотрудники изданий The Times, The Guardian, телеканалов ВВС, ITV и некоторых других СМИ.

С учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена, — заявили в МИД России.

В начале прошлой недели Лондон ввел новые санкции в отношении России. Под их действие попали главы российских регионов, в частности губернаторов Московской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Самарской областей, а также Башкирии и Чувашии.