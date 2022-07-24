Россия расширила перечень недружественных стран и территорий Багамы, а также острова Гернси и Мэн вошли в российский перечень недружественных государств и территорий

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Багамы, а также острова Гернси и Мэн вошли в российский перечень недружественных государств и территорий, в отношении которых действуют ответные экономические меры, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России. Гернси и Мэн попали в черный список из-за поддержки британских санкции против России, а Багамские острова — за наложение запрета на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций.

Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано, — указано в сообщении.

7 марта правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают недружественные действия в отношении России, а также ее компаний и граждан. Распоряжение было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.

В список ранее входили 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.