Россия пригласит Нуланд на заседание по теме биолабораторий США

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд / Фото Alex Brandon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия пригласит ряд американских официальных лиц, в том числе заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, на заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом сообщил ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В частности, в качестве одного из свидетелей на заседание парламентской комиссии Федерального собрания Российской Федерации по расследованию такой активности планируется позвать старшего замгоссекретаря США Викторию Нуланд, — отметил дипломат.

О​н добавил, что приглашение американских официальных лиц и представителей компаний, «имеющих отношение к военно-биологической деятельности» на Украине, готовится к отправке.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам в контексте расследования парламентской комиссией работы американских биолабораторий на Украине Леонид Слуцкий заявил, что готов пригласить в Москву Викторию Нуланд. Он пояснил, что ждёт от неё ответы на вопросы российских депутатов и сенаторов о деятельности американских специалистов и причастности Пентагона к финансированию биолабораторий на Украине.