Россия предупредила о готовящейся Украиной провокации с химоружием Минобороны: Украина готовит химическую провокацию против России

Фото: МО Украины

Служба безопасности Украины может провести провокацию против России с применением отравляющих веществ в зоне спецоперации, заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга Минобороны. По его словам, с этой целью Киев привлек к сотрудничеству украинскую компанию «Реалаб», специализирующуюся на импорте химических реагентов и прекурсоров, передает РИА Новости.

По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ. С учетом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ, — заявил Кириллов.

Как подчеркнул представитель Минобороны, Киев планирует провокацию в зоне действий наступающей группировки российских войск. По словам Кириллова, Украина намерена применить боевые отравляющие вещества, которые по оказываемому эффекту аналогичны цианидам.

О готовящейся против ВС РФ провокации ранее предупреждал военный корреспондент Андрей Руденко. Он заявлял, что таким образом ВСУ хотят переложить на Россию вину за убийства мирных жителей, поскольку успехов на фронте у украинской армии нет. По словам журналиста, Киев планирует взорвать химический завод с привлечением иностранных специалистов из США и Великобритании.