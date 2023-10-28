Россия предостерегла мировых политиков от авантюрных решений МИД РФ предостерег внешних игроков от разжигания конфликта на Ближнем Востоке

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Москва предостерегает внешних игроков от авантюрных решений, которые могут привести к обострению ситуации на Ближнем Востоке, указано в сообщении МИД РФ на официальном сайте. Ведомство призвало мировое сообщество к коллективной консолидации по началу переговорного процесса между Израилем и Палестиной.

Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений, — указано в сообщении.

Россия считает, что переговорный процесс между конфликтующими сторонами необходим для реализации формулы «двух государств», добавили в МИД. Этот план предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также ведомство прокомментировало начало наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В МИД России отметили, что противостояние Израиля и Палестины вышло на новый этап эскалации. Москва призвала остановить кровопролитие и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло.