Россия может запустить прямое авиасообщение с Мьянмой и ЮАР Вице-премьер Чернышенко: Россия может запустить прямое авиасообщение с Мьянмой и ЮАР

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Россия может запустить прямое авиасообщение с Мьянмой и ЮАР, сообщил в интервью KP.RU вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, по его словам, Минтранс совместно с Росавиацией в настоящее время прорабатывает вопрос открытия прямого авиасообщения с такими странами, как Индонезия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Мексика и Иордания.

Сегодня совместно с Минтрансом России и Росавиацией прорабатываем вопрос расширения географии полетов, изучаем возможность запуска прямых авиарейсов со странами, которые были популярны до пандемии, но не возобновили с нами авиасообщение. <...> Такие вопросы прорабатываются с Индонезией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, Мексикой и Иорданией. Рассматриваем и новые направления — Мьянма и ЮАР, — сказал чиновник.

Ранее почетный консул РФ в филиппинских провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила, что Филиппины заинтересованы в организации прямого авиасообщения с Россией. По ее словам, работа по его организации ведется, уже проведены переговоры с авиационными властями России.