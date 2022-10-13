Новак рассказал, какие страны останутся без российской нефти Вице-премьер РФ: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен

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Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен на этот энергоресурс, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, установление лимита цен на черное золото является по сути переходом на госплан в рамках мировой экономики, передает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что цена на нефть должна устанавливаться рынком.

Четко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен. Это плохой прецедент, который может в любой момент распространяться на других поставщиков, на всю мировую торговлю, — пояснил Новак.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Москва откажется от продажи нефти тем государствам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Россия сможет переориентировать поставки топлива в те страны, которые будут готовы к сотрудничеству. Набиуллина отметила, что потенциальное снижение объемов экспорта незначительно повлияет на показатели платежного баланса.

5 октября страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета приняли решение о сокращении добычи нефти. С 2 ноября добыча ресурса сокращается на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель связал решение ОПЕК+ снизить добычу нефти с решением Запада ввести потолок цен на этот энергоресурс из России.

Агентство Bloomberg ранее предположило, что Москва способна еще снизить добычу нефти — на три миллиона баррелей в сутки — в рамках ответа на реализацию идеи Запада о лимите цен. Бывший представитель Госдепа Дэвид Голдвин считает, что у России в запасе остаются и другие возможности, к примеру, прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».