Российскому лазерному оружию нашли цель для применения на Украине Полковник в отставке Тимошенко: лазерный комплекс «Задира» можно применять против снайперов ВСУ

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Российский лазерный комплекс «Задира» можно применять против снайперов Вооружённых сил Украины, заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко «ПолитРоссии». Кроме того, лазер способен «ослепить» оптику и на другом вооружении, даже на пушках, отметил он.

Как противостоять лазеру, закрывать оптику подушкой? Если к прицелу подключена электроника, то она выйдет из строя, если человеческий глаз — то привет глазу! — сказал Тимошенко.

О том, что ВС РФ собираются использовать лазерные комплексы «Задира» в ходе боевых действий на Украине, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он отметил, что данные установки способны поражать врагов на расстоянии до пяти километров. Контракт на разработку лазерных систем был подписан Борисовым, когда он занимал должность замминистра обороны РФ, совместно с генеральным директором ВНИИЭФ Валентином Костюковым в 2017 году.

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о том, что некоторые объекты ВС РФ уже находятся под защитой лазеров. Например, лазерные комплексы «Пересвет» уже прикрывают ракетные шахты и мобильные ракетные комплексы от космических аппаратов. Он подчеркнул, что подобные установки «ослепляют оптику спутников на раз-два».