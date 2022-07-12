Российский бизнес обяжут передавать обезличенные данные граждан государству «Коммерсант»: российский бизнес обяжут передавать обезличенные данные граждан государству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммуникационная сеть

Минцифры разработало новый вариант законопроекта, регулирующего оборот данных. Документ предполагает, что бизнес по запросу будет передавать государству персональную информацию граждан, которую обезличит уполномоченный орган. Бизнес выступает против безвозмездной передачи данных клиентов властям, а эксперты говорят о рисках безопасности, пишет «Коммерсант».

Исходный законопроект был принят в первом чтении в марте 2021 года. Тогда предполагалось, что обезличивание данных может происходить только с согласия человека, после чего бизнес имеет право свободно использовать их. Нынешняя же версия предполагает, что бизнес по запросу министерства будет передавать данные в государственную информационную систему (ГИС) уполномоченного органа, который ее обезличит и сформирует дата-сеты. Согласия субъекта персональных данных при этом не потребуется, после чего госорганы и российские разработчики смогут получить бесплатный доступ к обезличенной информации для развития искусственного интеллекта. Однако в самих компаниях заявили, что вообще не готовы делиться информацией.

Глава Института исследований интернета Карен Казарян полагает, что для реализации этого проекта необходимо разработать режим обезличивания, позволяющий соблюсти баланс интересов разработчиков и защищенности личной информации. Кроме того, при обогащении имеющихся данных другими можно будет определить принадлежность персональных данных конкретному человеку. А член Ассоциации юристов России Александр Савельев отмечает, что инициатива Минцифры поставит под угрозу защиту и неприкосновенность частной жизни, при этом самому бизнесу следует предоставить адекватные компенсации с учетом затрат на сбор и обработку данных.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и парламенту ускорить подготовку поправок, которые позволят органам власти предоставлять доступ технологическим компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта, к базам данных граждан РФ. Речь идёт об обезличенных данных при соблюдении безопасности и конфиденциальности.