Российские военные уничтожили две артсистемы США в Донбассе Минобороны: ВС РФ уничтожили артсистемы США M777 и M109 на Купянском и Донецком направлениях

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили американскую артсистему М777 на Купянском направлении в зоне СВО, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также ВС РФ разбили американскую артсистему М109 Paladin на Донецком направлении.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации <...> уничтожена одна артиллерийская система М777 производства США. <...> На Донецком направлении <...> уничтожена артиллерийская система М109 Paladin производства США, — сказал Конашенков.

Также за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях было ликвидировано около 315 украинских военнослужащих, а также уничтожены 10 складов с боеприпасами, самолеты МиГ-29 и Су-25, танк, пять боевых бронированных машин, три боевые машины пехоты, три пикапа, восемь автомобилей, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артустановка «Гвоздика», три гаубицы Д-20, гаубица Д-30, две гаубицы «Мста-Б», три миномета, американская РЛС AN/TPQ-50 и 11 беспилотников.

Ранее американский военный эксперт Питер Сучиу заявил, что массовая поломка западной артиллерии на Украине создала существенные проблемы для ВСУ. По его словам, стволы для гаубиц M777 изготавливали в основном из легкого титана, что упрощает перемещение техники, но влияет на срок эксплуатации и выносливость. Титановые стволы рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов для поддержки пехоты в локальном бою, объяснил эксперт. Колумнист также заявил, что примерно треть из 350 американских, британских и французских гаубиц постоянно выведена из строя и находится в ремонтных цехах на Украине.