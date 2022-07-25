Российские военные уничтожили два десантных катера Украины с диверсантами Минобороны РФ: ВС уничтожили два украинских десантных катера с диверсантами в районе Днепровского лимана

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В акватории Днепровского лимана Вооруженные силы России пресекли попытку высадки украинских диверсантов на территорию Херсонской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что были уничтожены два десантных катера ВМС Украины с личным составом на борту.

В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены, — сказал Конашенков.

Также, по его словам, высокоточным оружием в районе поселка Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Комплекс может сопровождать одновременно более 10 воздушных целей и передавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам.