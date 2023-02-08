Российские военные спасли из-под завалов сирийца без еды и воды

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сотрудники военной полиции ВС РФ в ночь на 8 февраля вызволили мужчину из-под завалов после землетрясения в сирийском городе Алеппо, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что он несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без еды и воды.

Военнослужащие российской группировки войск в Сирии оказывают помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения, в том числе помогают жителям в разборе завалов. В городе Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов выжившего мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без воды и еды, — сообщили в Минобороны.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. По последним данным, погибли более 6 тысяч человек, число пострадавших превышает 31 тысячу человек. Власти страны объявили регионы, затронутые землетрясением, зоной бедствия и ввели там режим чрезвычайного положения.

Пострадала также и соседняя Сирия. В числе тысяч жертв при землетрясении оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при обрушении здания в городе Хама. По информации Красного Креста, в результате землетрясения в Сирии погибли по меньшей мере 1509 человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ командующему группировкой российских войск в Сирии помочь сирийскому правительству в ликвидации последствий землетрясения. К ликвидации последствий природного катаклизма приступили более 300 военнослужащих, а также 60 единиц спецтехники.