Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Российская военная делегация во главе с министром обороны страны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщили в МО РФ. Делегация примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. В международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна состоялась официальная встреча, на которой коллегу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам.

Российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику, — указано в сообщении.

В министерстве до этого подчеркнули, что визит Шойгу в Пхеньян 25–27 июля поспособствует укреплению военных связей и станет важным этапом сотрудничества между государствами.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Омском заводе транспортного машиностроения, выпускающем танки и тяжелые огнеметные системы. Глава ведомства поставил руководству предприятия задачу нарастить производственные мощности для обеспечения потребностей российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Министр также посетил Казанский вертолетный завод, где его ознакомили с производством легких вертолетов «Ансат» и различных модификаций Ми-8. Помимо того, Шойгу посетил АО «Казанский оптико-механический завод», выпускающий дневную наблюдательную оптику и приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки.