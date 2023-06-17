Шойгу призвал производить больше танков для СВО Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе под Омском

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Уралвагонзавод. Танковый конвейер

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и проинспектировал арсеналы хранения вооружения на Омском заводе транспортного машиностроения, где производятся танки и тяжелые огнеметные системы, сообщается в Telegram-канале военного ведомства. Министр напомнил руководству предприятия о строгом соблюдении графика выполнения гособоронзаказа и поставил задачу продолжить наращивание производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских сил, выполняющих задачи СВО.

Шойгу представили автоматическую линию, на которой собираются гусеничные ленты. Руководитель предприятия доложил, что за счет оптимизации за последние месяцы удалось увеличить в разы объем выпускаемой продукции.

Глава Минобороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при подготовке к отправке в зону СВО. Начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Александр Шестаков доложил, что вся техника доработана с учетом требований к защищенности, уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления МО России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру, что на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более четырех тысяч различных артиллерийских установок. По его словам, в ближайшее время планируется дополнительно поставить еще более 700 единиц артиллерийского вооружения.

14 июня Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа посетил новый объект системы контроля космического пространства и проверил несение боевой службы на нем. Ему рассказали о технических и функциональных характеристиках радиолокационной станции, а также о перспективах ее развития.