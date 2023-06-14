Шойгу проверил новый объект системы космического контроля

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа посетил новый объект системы контроля космического пространства и проверил несение боевой службы на нем, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны России. В ходе визита ему рассказали о технических и функциональных характеристиках радиолокационной станции, а также о перспективах ее развития.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа. <...> Министру обороны РФ доложили, что новая станция обладает уникальными возможностями по автоматическому поиску, обнаружению и контролю малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве, — говорится в сообщении Минобороны.

Замглавкома Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Головко объяснил, что после ввода станции в эксплуатацию число малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза, а их минимальный размер сократился до 10 см. Время обнаружения таких объектов также сократилось в два раза. По словам генерального конструктора, замгендиректора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Павла Созинова, аналогов этой радиолокационной станции в мире пока нет.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с действиями расчетов перспективной радиолокационной станции «Ниобий» в ходе специальной военной операции (СВО). В военном ведомстве отметили, что система «Ниобий» умеет выявлять не только самолеты и вертолеты противника, но и сложные для обнаружения беспилотники из композитных материалов.