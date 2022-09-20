Путин: России не ответили на идею об удобрениях и зерне для бедных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не получила ответа на предложения о бесплатных поставках зерна и удобрений в нуждающиеся страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот. По его словам, это «верх цинизма», так как беднейшие государства страдают от политики гегемонии и санкций в первую очередь.

Россия не получила никакого ответа на свои предложения бесплатно поставлять зерно нуждающимся странам... Даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч (тонн. — NEWS.ru) российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям, но бесплатно-то мы хотим отдать. Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет. И на это нет ничего, никакого ответа, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, по Всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь самым нуждающимся странам, украинским зерном было загружено лишь два корабля из 87. На них было вывезено только 60 тыс. тонн зерна из 2 млн тонн. Он добавил, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, и призвал сократить поставки зерна с Украины в Европу.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза должны начать публиковать схемы доставок продовольствия в бедные страны после того, как корабли прибывают в ЕС. Это должно стать доказательством слов лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что большинство поставок зерновых с Украины, обеспеченных при участии ЕС, предназначены для бедных стран.