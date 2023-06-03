Роскомнадзор заблокировал сайт Greenpeace

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Роскомнадзор внес веб-страницу международного экологического фонда Greenpeace в реестр запрещенной информации, в связи с чем доступ к сайту был ограничен на территории России. Об этом свидетельствует запрос на универсальном сервисе РКН по проверке ограничения доступа к сайтам.

19 мая Генпрокуратура России признала фонд Greenpeace нежелательной организацией, а 29 мая Министерство юстиции включило организацию в соответствующий перечень.

Такое решение в прокуратуре мотивировали тем, что НКО причастна к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

После этого организация Greenpeace опубликовала заявление, в котором напомнила, как 30 лет спасала заповедники и парки, помогала с переработкой мусора, развивала уникальное движение пожарных добровольцев и боролась с браконьерами. Представители сообщества выразили уверенность, что их работа теперь считается нежелательной, поскольку мешала превращать природу в источник дохода. Они выразили категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры.