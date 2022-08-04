Росфинмониторинг внес полк «Азов» в перечень террористов

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Росфинмониторинг 4 августа внес запрещенный в России полк «Азов» в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на официальном сайте ведомства. Таким образом при вводе слова «Азов» в «Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности» появляется строка, в которой указано это украинское вооруженное формирование.

526. УКРАИНСКОЕ ВОЕНИЗИРОВАННОЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЗОВ»* (БАТАЛЬОН «АЗОВ»; ПОЛК «АЗОВ»), ;, — выдает поисковая строка.

Ранее в ДНР впервые приговорили к смертной казни членов нацполка «Азов». Журналист KP.RU Дмитрий Стешин уточнил, что один из приговоренных военнослужащих Константин Никитенко по кличке Фокс ездил по Мариуполю на БТР и стрелял по людям «для смеха», а второй солдат с псевдонимом Фрост расстреливал пленных морпехов.

6 апреля Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в список террористов и экстремистов. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание. Позднее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинца. Гордон в эфире местного ТВ обращался к президенту США с просьбой напасть на РФ, также украинский журналист призывал граждан РФ выходить на улицы и устраивать беспорядки.