Рогозин заподозрил ЕКА в попытке разрушить партнерские связи Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что представители Европейского космического агентства «пытаются обрабатывать» партнёров России, предлагая им деньги и технологии с целью разрушить связи с Роскосмосом. Как он отметил в своём Telegram-канале, большинство таких предложений являются ложными.

Так, по словам Рогозина, Евросоюз предложил заменить Россию при запуске пилотируемой программы для Индии, но у Брюсселя и Парижа нет ни подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, ни пилотируемых кораблей. Более того, срыв европейцами совместной миссии полёта на Марс в 2020 году показывает, что помощи от них ждать вообще не приходится.

Ваши европейские партнёры, проявившие удивительное малодушие и непрофессионализм при срыве совместных с нами космических проектов, вам не помогут, а при первой же проблеме переложат ответственность на вас, — подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее глава госкорпорации заявил, что Роскосмос принял решение по дате окончания деятельности России на Международной космической станции, добавив, что не обязан публично называть эту дату.