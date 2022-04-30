Роскосмос согласовал дату окончания работы на МКС

Международная космическая станция / Фото Roscosmos/via Global Look Press

Роскосмос принял решение по дате окончания деятельности России на Международной космической станции (МКС), заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что компания не обязана публично называть эту дату.

Мы подготовили свои предложения, они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нём говорить публично, — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что за год до завершения деятельности на МКС в рамках международных соглашений Россия должна уведомить партнёров о принятом решении.

Астронавт NASA Томас Маршбёрн ранее заявил, что российские космонавты и американские астронавты на борту Международной космической станции дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он отметил, что проход между российским и американским модулями всегда открыт, а свободное время космонавты и астронавты зачастую проводят вместе.