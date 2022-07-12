Рогозин объявил о подготовке «Сармата» к серийному производству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» готовится к новым испытанием и серийному производству, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Он отметил, что данные ракеты являются самыми мощными в мире.

Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству, — написал Рогозин.

В конце июня глава Роскосмоса уже объявлял о старте серийного производства «Сарматов», отметив при этом, что в настоящее время идет подготовка ко второму летно-конструкторскому испытанию комплекса. По его словам, к ракете будут повышены требования в ряде показателей. Он уточнил, что первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае.

Первый пуск «Сармата» в рамках программы его госиспытаний состоялся на космодроме Плесецк 20 апреля 2022 года из пусковой установки. В Минобороны заявили, что расчетные характеристики подтверждены, учебные боевые блоки поразили цели в заданном районе полигона Кура на Камчатке.

Как пояснили в российском военном ведомстве, «Сармат», имея самый мощный двигатель в мире, может поражать цели на больших дальностях, в этом ему помогает возможность использовать различные траектории полёта, преодолевая любые существующие и перспективные системы ПРО.