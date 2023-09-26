РКН обязал поисковики помечать 12 провайдеров как нарушителей закона

Роскомнадзор принял меры понуждения в отношении 12 иностранных хостинг-провайдеров в связи с невыполнением требований закона «о приземлении», сообщили на сайте регулятора. Зарубежные компании обязали открыть представительства в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить форму обратной связи для организаций и граждан РФ.

В частности, меры приняты в отношении следующих компаний: Hetzner Online GmbH; Network Solutions, LLC; WPEngine, Inc.; HostGator.com, LLC; Ionos Inc.; DreamHost, LLC; FastComet, Inc.; Amazon Web Services, Inc.; GoDaddy.com LLC; Bluehost Inc.; Kamatera Inc.; DigitalOcean, LLC, — говорится в сообщении РКН.

В ведомстве напомнили, что иностранные провайдеры, пользователи которых находятся в том числе в РФ, подпадают под действие российского законодательства. Принятые меры понуждения будут действовать, пока иностранные провайдеры не выполнят требования закона «о приземлении».

Ранее в РКН допустили блокировку мессенджера WhatsApp в России, если в нем появятся каналы с запрещенной информацией. 26 сентября первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал вероятность блокировки WhatsApp крайне низкой, поскольку компания отказалась запускать функцию публичных каналов в России. Депутат отметил, что WhatsApp остается исключительно средством коммуникации для россиян.