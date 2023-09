В частности, меры приняты в отношении следующих компаний: Hetzner Online GmbH; Network Solutions, LLC; WPEngine, Inc.; HostGator.com, LLC; Ionos Inc.; DreamHost, LLC; FastComet, Inc.; Amazon Web Services, Inc.; GoDaddy.com LLC; Bluehost Inc.; Kamatera Inc.; DigitalOcean, LLC, — говорится в сообщении РКН.