Референдум в Запорожье может пройти в ближайшие дни

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Подготовка к референдуму о присоединении Запорожской области к России

Референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости. Ранее Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.

Общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни. Мы хотим определенности и стабильного, счастливого будущего. Мы ждем объявления голосования с нетерпением. Мы готовы реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожского края, — сказал Рогов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вступление в состав России. Он подчеркнул, что Россия ждет от них свободного волеизъявления и последнее слово останется за ними.