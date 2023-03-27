«Реагировать жестко»: Лавров пригрозил ответом на недружественные действия Лавров: на любые недружественные действия Россия будет реагировать жестко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Ларов

Россия будет жестко реагировать на любые недружественные действия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом будут использоваться «все имеющиеся» средства, подчеркнул он на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Мы боремся за отстаивание российской государственности. Сомнений быть не должно — на любые недружественные действия мы будет реагировать жестко с использованием всех имеющихся средств, — заверил Лавров.

Он добавил, что прогнозы и расчеты Запада в нанесении России мгновенного ущерба оказались провальными.

Ранее Минфин и МИД России предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами. В том числе в феврале текущего года РФ включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.

Кроме того, Путин также подписал указ о введении дополнительных временных мер, связанных с обращением ценных бумаг из недружественных стран. Согласно документу для приобретения акций из недружественных стран россиянин должен получить особое разрешение у Банка России или правкомиссии.