РБК рассказал о скорых изменениях в составе Совета Федерации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

РБК сообщил о перестановках в Совете Федерации после единого дня голосования в сентябре. Как рассказали два источника, близкие к Совету Федерации, в верхнюю палату парламента перейдут губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководитель аппарата Совфеда Геннадий Голов и главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин.

Кроме того, известно, что ряд сенаторов покинут верхнюю палату. В числе прочих оттуда должен уйти представитель Ярославской области Сергей Березкин и представитель ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин. Место Пронюшкина могут занять спикер заксобрания Владимир Киселев, глава администрации Коврова Елена Фомина и мэр Владимира Андрей Шохин.

Ранее сообщалось, что сенатор Александр Пронюшкин, который в марте ошибочно заявил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов губернатора Владимирской области. Политик представлял исполнительную власть данного региона с октября 2018 года, но в списке новых кандидатов его фамилии нет.

Также 11 сентября пройдут выборы главы Карелии, от губернатора в Совет Федерации выдвинули кандидатуру постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова. Ранее стало известно, что дипломат покинет свой пост. Чижов являлся постоянным представителем страны при Европейском союзе с 2005 года.