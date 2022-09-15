Разговорчики в строю: большинство россиян выступает за свободу слова По данным социологов, население считает что противники СВО имеют право на свою точку зрения, но в целом поддерживает власти

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57% россиян считают, что власти не должны ограничивать свободу слова по отношению к противникам военной операции на Украине. Это следует из данных Левада-Центра (признан Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента). Однако научный руководитель центра Лев Гудков объяснил, что такая позиция граждан существует параллельно с высокой поддержкой действий властей и вряд ли заставит их вставать на защиту свободы слова.

Социологи Левада-Центра спрашивали у респондентов, с каким из утверждений они больше согласны. Вариант «власть не должна ограничивать свободу слова» применительно к противникам военной операции выбрали 57% опрошенных, вариант «власть должна пресекать антивоенные выступления» — 35%. Больше всего сторонников сохранения свободы слова среди респондентов в возрасте 18–24 года, но и среди опрошенных старше 55 лет вариант о пресечении выступлений в меньшинстве.

При этом, по данным того же Левада-Центра за август 2022 года, 83% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, действия российской армии на территории Украины полностью или частично поддерживают 76%, а 64% из них уверены, что большинство россиян придерживаются тех же взглядов. Россия, по мнению 67% ее граждан, движется в правильном направлении.

В разговоре с NEWS.ru Лев Гудков рассказал, что такие показатели демонстрируют двойственность массового сознания. По его словам, с одной стороны, люди готовы признать, что власти ограничивают свободу слова, с другой стороны, они же поддерживают власти и готовы выступать за ограничения, например в интернете. Так, в апреле 2022 года 57% россиян считали, что властям следует ввести цензуру в Сети.

Декларативная поддержка власти не означает довольно рационального, трезвого и, более того, критичного отношения к власти. До последних месяцев власть воспринималась как действующая в своих интересах с чиновничеством, которое ставит себя над законом. В этом смысле номинально требование и свободы слова, и выборности довольно устойчивы. Но мало кто готов отстаивать их публично, — подчеркнул он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт отметил, что люди, которые говорят о необходимости сохранить свободу слова, как правило, считают, что власти ее ограничивают. На это, по его словам, указывает и снижение доверия к официальным источникам информации о военных действиях. Однако людей, которые так считают, «это не очень затрагивает и не очень интересует».

При этом зампред комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев («Единая Россия») в разговоре с NEWS.ru выразил недоверие данным, которые получил Левада-Центр. Политик уверен, что большинство россиян хотят ограничить свободу слова для противников военной операции. По его мнению, они видят в таких людях иностранных агентов и считают, что во «время военных действий любая оппозиционная точка зрения неприемлема». Сам он, однако, уверен, что властям следует подходить к этому вопросу дифференцированно.

Просто выступать, что называется, за мир и против спецоперации, наверное, я в этом какого-то криминала не вижу, люди, наверное, имеют право. Другое дело, когда эти люди занимаются дискредитацией вооруженных сил и вообще всего руководства России. Это довольно опасная вещь и здесь ограничения могут быть, — сказал он.

По его словам, у России есть «горький опыт» 1917 года, когда накануне победы в Первой мировой войне «мы взяли и совершили Февральскую революцию», которая «отбросила нас далеко назад, стоила нам миллионов жертв и разрушения империи».

Мы до сих пор расхлебываем последствия этих выступлений в Государственных думах, поисков предателей, пятых колонн, разговоров о некомпетентности царя. Все эти разговорчики оказались крайне опасны, — добавил он.

Поэтому, уверен депутат, «разжигатели и подстрекатели гражданской войны должны быть как-то изолированы». В этом вопросе, по его мнению, в России сейчас есть проблемы с правоприменительной практикой. Он напомнил, что еще в июле в силу вступил закон, который позволяет Генпрокуратуре без суда приостанавливать деятельность СМИ и блокировать сайты. Матвейчев рассказал, что аргументом для принятия этого закона была необходимость быстро блокировать распространение информации. Однако в реальности этого не происходит.

Прокурор поручает другим прокурорам, полиции, экспертам, они месяц ведут какую-ту экспертизу. Всё это затягивается, как и в суде. Ребята, вам дали карты в руки, работайте, братья. Братья не работают, а ищут способ, как где-бы чем прикрыться, чтобы не брать на себя ответственность, — заключил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на это, с начала специальной военной операции и еще до вступления в силу закона, о котором сказал Матвейчев, в России было заблокировано множество СМИ, среди которых как иностранные издания, так и российские проекты. Эти блокировки власти объясняли злоупотреблениями со стороны журналистов. Еще 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать военную операцию только по данным российских официальных источников, а к фейкам приравнял материалы, где «проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

Однако в середине сентября вопрос ограничения распространения информации о военной операции возник снова, но уже применительно к ее активным сторонникам. Они начали выступать с критикой Миноброны после потери российскими войсками контроля над населенными пунктами Харьковской области Украины. Однако в этом случае, как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально».

Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая, здесь надо быть весьма аккуратным, — сказал он.

Глава Союза журналистов (СЖР) Владимир Соловьев после этих слов Пескова заявил, что с пониманием относится к ограничениям для журналистов при освещении военной операции. Он считает, что сейчас ситуация похожа на теракт на Дубровке в 2002 году, когда действия силовиков решили не показывать в прямом эфире, потому что эфир смотрели террористы. По словам правозащитника, ситуация сейчас «очень непростая» и «определенные ограничения для прессы» существуют, чтобы сохранить жизни военных.