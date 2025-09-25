Раскрыто число уничтоженных катеров ВСУ

Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ, в том числе 15 безэкипажных, сообщили в Министерстве обороны РФ. В оборонном ведомстве не стали уточнять, где именно морской транспорт был ликвидирован.

Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что ВСУ пытались атаковать Новороссийск украинским многоцелевым надводным безэкипажным катером Magura V5. Его стоимость составляет $273 тыс. (22,9 млн рублей). В Минобороны России эти сведения не комментировали.

Также появилась информация, что в Туапсе очевидцы спокойно наблюдали за уничтожением безэкипажного катера ВСУ. На кадрах, опубликованных военным экспертом Алексеем Живовым, жители города расположились на набережной и следили за морским боем.

Тем временем стало известно, что пострадавшие от атаки ВСУ на Новороссийск получат за утрату имущества до 150 тысяч рублей. Единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей. Родственники погибших получат единовременное пособие в 1,5 млн рублей. Раненым в зависимости от травм выплатят от 300 до 600 тысяч рублей.