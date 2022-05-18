«Рано или поздно»: Мантуров о легализации криптовалюты в России Глава Минпромторга Мантуров заявил, что криптовалюта как платёжное средство может быть легализована в РФ

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что обращение криптовалют в России нужно регулировать и облагать налогами, а не запрещать, передаёт ТАСС. По мнению чиновника, криптовалюта обязательно будет легализована, ЦБ и правительство этим активно занимаются.

Я считаю, что да. <...> Вопрос - когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться. Но, еще раз, - это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы, — заявил Мантуров.

Ранее первый зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что криптовалюты могут стать средством платежа и заместят рубль при массовом приобретении россиянами. По мнению Юдаевой, это в итоге негативно скажется на экономике страны.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин ранее сообщил, что Центробанк РФ не понимает, как работает криптовалюта, и видит угрозу своим интересам. Центральные банки могут ограничить возможность страны принимать и обменивать криптовалюту на национальные деньги, но это только двигает криптовалюту на серый рынок, сказал Припачкин.