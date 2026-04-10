Работу Путина оценили положительно 75% россиян

Работу президента России Владимира Путина положительно оценивают 75% россиян, еще 74% граждан заявляют о доверии главе государства, следует из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Противоположного мнения о работе президента придерживаются 12% респондентов, не доверяют Путину 16% опрошенных.

Почти половина (47%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, тогда как 32% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 54% граждан, 14% респондентов не одобряют его деятельность.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен с 3 по 5 апреля среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.