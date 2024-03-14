Пытавшиеся отравить груз с гумпомощью участники РДК уехали в СИЗО Суд арестовал готовивших теракты участников ячейки РДК до 27 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дзержинский суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор до 27 апреля трех участников ячейки «Русского добровольческого корпуса» (организация РДК признана в РФ террористической, деятельность запрещена) по ч.2 ст. 205.5 УК РФ о терроризме. Задержанные в Северной столице подозреваемые планировали отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью для бойцов батальона «Эспаньола», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В период с января по 16 февраля один из фигурантов вместе с соучастником по указанию РДК следили за объектами в Санкт-Петербурге, в том числе в пункте сбора гуманитарной помощи для «Эспаньолы». Также они вели слежку за автомобилями для перевозки груза в пункты временной дислокации добровольческого подразделения, расположенного в Мариуполе.

В феврале один из них получил ядовитое вещество в мешке весом около 20 кг. Фигуранты планировали смешать его с продуктами питания и отправить в виде гумпомощи. Подозреваемых задержали 28 февраля.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявил, что ВСУ усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом военкор отметил, что российские силы отражают атаки.