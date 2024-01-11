Путину показали мастер-планы по развитию городов Дальнего Востока

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ознакомился с мастер-планами по развитию городов Дальнего Востока, рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Презентация прошла в Тихоокеанском государственном университете. На графиках отражены ожидаемые статистические показатели, в том числе число рабочих мест, которые будут созданы в результате развития городов.

На одном из графиков видно, что развитие северной индустриальной зоны в регионах Дальнего Востока позволит создать около 1,7 тысячи рабочих мест к 2030 году, а развитие южной зоны — около четырех тысяч рабочих мест. Особое внимание президент уделил социальной сфере. В частности, его заинтересовал вопрос о доступности спортивных площадок.

Путин прибыл в Хабаровский край в минувшую среду, 10 января. Визит в регион состоялся сразу после того, как глава государства посетил Чукотский автономный округ. Ожидается, что в Хабаровске президент проведет совещание по развитию городов Дальнего Востока, а также встретится и пообщается с местными предпринимателями. Кроме того, запланирован визит Путина в местную мультипликационную студию.