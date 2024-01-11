Путин в Хабаровске обсудит планы развития дальневосточных городов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведет в Хабаровском крае совещание по развитию городов на Дальнем Востоке, передает РИА Новости. Также в планах российского лидера встреча с главой региона Михаилом Дегтяревым и местными предпринимателями.

После поездки в Чукотский автономный округ президент в среду вечером прибыл в Хабаровский край. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ходе мероприятий в Хабаровске Путин ознакомится с обширной презентацией комплексных планов развития городов на Дальнем Востоке.

Также запланирована встреча с представителями местного бизнеса, где ожидается откровенный и продуктивный диалог с предпринимателями. В рамках визита Путин посетит мультипликационную студию, где планируется обсуждение вопросов создания креативных кластеров в регионах. Кроме того, президент проведет отдельную беседу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Ранее Путин посетил Чукотку. Это был его первый визит в регион за годы президентства. В рамках приезда российский лидер встретился с местными жителями, а также посетил круглогодичный тепличный комплекс, выстроенный в условиях вечной мерзлоты.

При осмотре теплиц президент оценил аромат базилика и назвал «приличным» размер выращиваемых в комплексе помидоров. Также Путин осмотрел огурцы сорта «святогор».