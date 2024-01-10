«Супер»: Путин оценил аромат чукотских помидоров и базилика Владимир Путин оценил аромат базилика на Чукотке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин во время визита в круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых» на Чукотке оценил аромат базилика, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Также глава государства назвал «приличным» размер выращиваемых в теплицах помидоров. В многоэтажном тепличном комплексе предприниматели выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. В год здесь производится порядка 79 тонн овощей.

Супер, — прокомментировал аромат пряной травы президент.

ТАСС отмечает, что Путин передвигался от аэропорта до столицы Чукотки в ходе своей поездки в регион на снегоболотоходе. Этот вид транспорта имеет габаритные колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника. Это позволяет передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог. На передней стороне автомобиля при этом расположена надпись «Хищник». Сопровождает главу государства в поездке его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее были опубликованы кадры, на которых Путин осматривает огурцы сорта «Святогор», выращенные в условиях вечной мерзлоты. Уточняется, что российский лидер посещает Чукотку впервые.