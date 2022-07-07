Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма, культуру отмены и повсеместного запрета, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в реальности большинство государств не хотят такого будущего, а стремятся к настоящему суверенитету, передает РИА Новости.

Такую модель, модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов, они навязывают всему миру. Пытаются навязать. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету, — сказал Путин.